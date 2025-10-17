В центре Москвы задерживались трамваи нескольких маршрутов

Задержки были связаны с техническими причинами

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Трамваи №А, 12, 38 и 43 задерживались в Таганском районе в центре Москвы по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В 3-м Крутицком переулке (в районе остановки "Метро "Пролетарская") по техническим причинам задерживаются трамваи №А, 12, 38 и 43", - говорится в сообщении.

Маршруты были временно изменены. Москвичей и гостей столицы просили быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Позднее в департаменте сообщили о восстановлении движения.

"Восстановлено движение трамваев в 3-м Крутицком переулке, - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (14:44 мск) - добавлена информация о восстановлении движения трамваев.