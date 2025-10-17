ВОЗ: ежегодно около 1,5 млн человек умирает от отравления свинцом

Всемирная организация здравоохранения призвала государства в срочном порядке принять меры, направленные на предотвращение отравления населения

ЖЕНЕВА, 17 октября. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн человек умирает от отравления свинцом ежегодно, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства в срочном порядке принять меры, направленные на предотвращение отравления населения.

В пресс-релизе ВОЗ подчеркивается, что организация ожидает от правительств "решительных мер" для защиты здоровья. Она призвала, в частности, "ввести и строго соблюдать всеобъемлющие запреты на производство, импорт, продажу и использование свинцовых красок". Организация напомнила, что отравление свинцом приводит ежегодно "примерно к 1,5 млн смертей, в основном от сердечно-сосудистых заболеваний".

С 19 по 25 октября ВОЗ проводит 13-ю ежегодную международную неделю по предотвращению отравления свинцом. Она нацелена на расширение осведомленности о пагубном воздействии этого металла на здоровье.

"ВОЗ и ее партнеры ясно предупреждают: безопасного уровня для свинца не существует, и необходимы немедленные действия для устранения его воздействия и защиты будущих поколений", - подчеркнули в ВОЗ. У маленьких детей отравление этим металлом приводит к снижению уровня интеллекта, трудностям в обучении и проблемам с поведением. Свинец присутствует во многих вещах повседневного использования, включая краски, батарейки и косметику. Он загрязняет воздух, воду и почву.

В ВОЗ напомнили, что основными источниками загрязнения окружающей среды свинцом являются его добыча, выплавка, применение в промышленном производстве, переработка вторсырья, а также использование в составе различных изделий. Наибольший объем потребления свинца в мире приходится на производство аккумуляторных батарей для механических транспортных средств.