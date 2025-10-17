Медведев поздравил Russia Today с 20-летием

Коллектив RT объединяет мастерство и ответственность перед зрителем, отметил зампредседателя Совбеза РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудников телеканала RT объединяет не только высокое мастерство, но и особая ответственность перед зрителем. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении каналу по случаю 20-летия.

"Примите мои искренние поздравления с 20-летием телеканала Russia Today. Все эти годы сотрудников RT объединяет не только высокое мастерство, но и особая ответственность перед зрителем. Благодаря этому ваша команда доказала, что в современной журналистике можно добиваться серьезных результатов, сохраняя верность твердым принципам и строгим профессиональным стандартам", - говорится в поздравительной телеграмме, которую приводит секретариат Медведева.

По словам политика, RT является надежным источников новостей о происходящем в России и за рубежом, стремится к достоверности и полноте своих материалов в самых разных форматах и жанрах. Такой подход вызывает доверие у миллионов людей во всем мире, подчеркнул зампред Совбеза.

"Глубокой признательности заслуживает ваша работа по объективному освещению хода специальной военной операции, умение донести до аудитории максимально точную и правдивую информацию. И, конечно, значим ваш вклад в реализацию многочисленных просветительских, патриотических и социально значимых проектов", - указал Медведев.

В завершение политик пожелал каналу новых успехов, осуществления намеченных планов и всего самого доброго.