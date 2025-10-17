Кондрашов заявил, что СМИ должны поддерживать социально ответственный бизнес

Именно для этого в ТАСС создали отдельную редакцию "ТАСС Рейтинг", указал генеральный директор агентства

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Средства массовой информации должны поддерживать социально ответственный бизнес, именно для этого в ТАСС была создана отдельная редакция "ТАСС Рейтинг". Об этом сообщил на ЭКГ-форуме "СО.ЗНАНИЕ" генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Агентство ТАСС является информационным партнером ЭКГ-рейтинга. И вот совсем скоро, 1 ноября, будет ровно год, как в агентстве ТАСС существует отдельная редакция - Редакция "ТАСС Рейтинг". Она имеет свой Telegram-канал, и мы с удовольствием рассказываем всей стране о том, что у нас существуют прекрасные компании. И другим СМИ это тоже надо делать", - сказал он.

Кондрашов подчеркнул, что материалы редакции не только рассказывают о наиболее ответственных компаниях, но и поясняют, как устроен механизм ЭКГ-рейтинга, тем самым привлекая бизнес-сообщество.

"Компании наконец-то узнают, что, когда они отвечают всем параметрам, заложенным в ЭКГ-рейтинге, они могут рассчитывать на помощь, поддержку и совершенно конкретные преференции со стороны государства. Важно не только рассказывать обществу о примерах ответственного ведения бизнеса, но и бизнесу самому объяснять, почему этот рейтинг важен и почему действительно им надо относиться серьезно к нему", - добавил Кондрашов.

О рейтинге

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Это инструмент оценки ответственности бизнеса с самым большим в мире охватом - 7 млн предприятий. В него включены 95% хозяйствующих субъектов страны: от индивидуальных предпринимателей до крупнейших компаний. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.

О форуме

ЭКГ-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и правительства Нижегородской области. Партнеры мероприятия - Сбер и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".