Комплексы "Бал" и "Бастион" защитили на учениях калининградское побережье

Средства объективного контроля зафиксировали точность электронных пусков по более 10 назначенным целям

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота провели учения по защите побережья Калининградской области. Средства объективного контроля зафиксировали точность электронных пусков по более 10 назначенным целям - кораблям "противника" в море, сообщила пресс-служба флота.

"На полигонах в Калининградской области боевые расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота приняли участие в плановом тактическом учении по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника. В роли "неприятеля" выступили корабли Балтийского флота, выполняющие учебные задачи в море", - говорится в сообщении.

Экипажам кораблей "противника" была поставлена задача нанести ракетно-артиллерийские удары по кораблям и береговым позициям Балтийского флота и провести десантную операцию для захвата части морского побережья и развития наступления вглубь Калининградской области.

"Получив соответствующие данные и приказ, военнослужащие ракетного соединения отработали нормативы выхода машин из парка и совершения марша на боевой технике в районы огневых позиций, где в целях защиты морских границ и побережья Калининградской области были оперативно развернуты ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" для борьбы с надводными кораблями условного противника", - отметили в пресс-службе.

Получив целеуказания, боевые расчеты произвели групповые электронные пуски из ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" по кораблям условного противника. По данным средств объективного контроля, в результате "ракетного удара" более 10 назначенных морских целей были успешно уничтожены.

В пресс-службе особо также подчеркнули, что помимо выполнения учебных задач ракетчики Балтийского флота несут постоянное боевое дежурство по охране и обороне морских границ и побережья Калининградской области.

"Бастион" и "Бал"

Береговой ракетный комплекс "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 километров.

Особенностью берегового ракетного комплекса "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 километров в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.