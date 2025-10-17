Кравцов отметил реализуемые в системе образования Липецкой области проекты

Многие из них интересны для распространения в других регионах страны, сообщил министр просвещения РФ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что проекты, которые реализуются в системе образования Липецкой области, интересны для распространения в других регионах страны. Об этом он сказал в рамках проходящей в Липецке коллегии министерства.

"Хочу сказать, что в целом Липецкая область активно развивается, развивается система образования. Хочу вас поблагодарить. И для нас тоже важно посмотреть опыт регионов. Только что мы с вами подробно обсудили те проекты, которые реализуются в системе образования Липецкой области, многие из них интересны в целом для распространения в других регионах нашей страны", - цитирует Кравцова пресс-служба правительства Липецкой области.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о тех составляющих работы, которые подчеркнул Кравцов. Так, министр отметил работающий в регионе сервис "Забота", к которому подключены почти 10 тыс. педагогов, и за каждым закреплен куратор. "Мы получаем хороший отклик - быстро решаются жизненные ситуации, учителя получают информацию о мерах поддержки, о повышении квалификации. Будем рады поделиться с другими регионами", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Он также пояснил, что Липецкая область одной из первых в стране начала строить быстровозводимые корпуса в детских лагерях. К уже построенным 13 таким объектам в срок до 2028 года добавятся еще 9. "За последние 6 лет мы построили и отремонтировали 16 школ и 21 детский сад. Большие планы на следующий год - по нацпроекту "Молодежь и дети" планируем делать капремонты в 36 школах региона", - добавил губернатор.

Коллегия министерства проходит в пятницу в одной из новых школ Липецка в микрорайоне "Взлетный", рассказали в пресс-службе правительства. Среди заявленных к обсуждению тем - новые учебники, различные аспекты подготовки учителей и воспитательных программ, подведение итогов эксперимента с упрощенной сдачей экзаменов после девятого класса при поступлении в учебные заведения среднего профессионального образования.