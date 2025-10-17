Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

В Дагестане назвали фейком информацию о приостановке работы АЗС

Ранее в Сети распространилось фейковое постановление правительства региона о якобы временной приостановке автозаправочных станций
Редакция сайта ТАСС
12:15

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Информация о приостановке деятельности автозаправочных станций на территории Республики Дагестан не соответствует действительности. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Фейк: "Правительство Дагестана выпустило постановление о временной приостановке деятельности автозаправочных станций на территории Республики Дагестан". Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ранее в Сети распространилось фейковое постановление правительства Республики Дагестан о якобы временной приостановке автозаправочных станций, осуществляющих розничную продажу нефтепродуктов. 

РоссияДагестан