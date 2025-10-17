АСПОЛ начала сбор предложений для формирования программы Года Арктики

На форуме "Арктика: настоящее и будущее" им. А. Н. Чилингарова обсудят общественные инициативы, сформируют предложения и направят их в оргкомитет

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ассоциация полярников начала сбор предложений в план мероприятий по проведению Года Арктики, который планируется организовать в России в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

"В преддверии XV Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" им. А. Н. Чилингарова, который состоится 9-10 декабря в Санкт-Петербурге, АСПОЛ объявляет о старте сбора предложений в план мероприятий по проведению Года Арктики, который планируется организовать в России в 2027 году", - говорится в сообщении.

Президент АСПОЛ Михаил Слипенчук отметил, что на форуме "Арктика: настоящее и будущее" им. А. Н. Чилингарова обсудят общественные инициативы, сформируют предложения и направят их в оргкомитет. "Программа Года Арктики должна быть разработана при самом активном участии арктического сообщества. Проведение тематического года позволит привлечь дополнительное внимание к вопросам развития Арктики, рассказать гражданам всей страны о значении макрорегиона", - сказал он.

XV Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" им. А. Н. Чилингарова пройдет 9-10 декабря в Санкт-Петербурге. Он соберет более 2 тыс. человек из России и других государств. Форум пройдет под девизом "Арктика в действии", который отражает возрастающее значение Крайнего Севера как пространства интенсивной человеческой активности и масштабных задач, требующих колоссальных усилий, продуманных решений и взаимной ответственности.