"Прости, папа, я больше не буду": почему многодетная семья из США переехала в Россию

19 октября в России отмечается День отца. Американский ИТ-консультант Джозеф Шуцман, переехавший в Россию с семьей, празднует его вместе с другими жителями нашей страны

Джозеф и его супруга Энн воспитывают семерых детей и ожидают рождения восьмого. Они оба выросли в традиционных католических семьях — Джозеф был старшим из двенадцати детей, Энн — старшей из тринадцати.

Джозеф Шуцман в США построил успешную карьеру в ИТ-сфере, занимал высокие должности в корпорациях Microsoft, Oracle, Red Hat. Но когда в американских штатах стали принимать законы, разрешающие несовершеннолетним смену пола без согласия родителей, продолжили агрессивно насаждать ЛГБТ-идеологию (движение запрещено в России и признано экстремистским), супруги осознали: их дети должны расти в стране, где традиционные ценности защищены, а для семей созданы все условия для жизни и развития.

В 2023 году семья продала все свое имущество в США и переехала в Россию. Джозеф ведет популярный на Западе блог Home in Russia, где рассказывает о русской жизни. Вместе с американцем Эдди Гонсалесом он запустил политическое ток-шоу Russia Up Close. Их миссия — донести правду о России до жителей западных стран.

О причинах переезда в Россию, кризисе семейных ценностей на Западе и любви к новой Родине Джозеф рассказал в интервью ТАСС.

— Почему вы решили переехать в Россию?

— На протяжении десятилетий мир, по крайней мере американское общество, неуклонно двигался в сторону либерализации. Этот процесс шел постепенно, однако после пандемии он резко ускорился. Сторонники леворадикальной идеологии вышли из самоизоляции, проведя это время в интернете, где они поглощали соответствующую информацию и экспериментировали с собственной сексуальностью. Когда они появились на улицах, я перестал узнавать свою страну — она разительно отличалась даже от той Америки, что была несколько лет назад.

Для меня это стало настоящим будильником. Как старший ребенок в семье из двенадцати детей, я хорошо помню, как мой отец еще в мои детские годы беспокоился о той Америке, в которой мне предстояло расти. Даже тогда либеральная идеология набирала обороты, а с моим взрослением ситуация лишь усугублялась. Встали острые вопросы: как работать в таких условиях? Как сохранить нравственные принципы? Как сберечь те традиционные ценности, которые отец в нас заложил?

Для моей семьи была перейдена черта. Когда мы впервые заговорили об отъезде, у нас уже было шестеро детей. Это стало невыносимым. Большинство людей живут настоящим моментом — такова человеческая природа. Но я понимал: моим детям предстоит расти среди поколения, которое было безнадежно потеряно. В какой-то момент я просто сказал себе: "Нет. Мои дети не будут ежедневно ходить в такие школы. Они не будут общаться и создавать семьи с представителями этого поколения".

У меня осталось много родственников и близких друзей в США, которые разделяют традиционные ценности. Но я принял решение: как бы я ни любил их, моя главная ответственность как отца — это мои дети. Я хочу, чтобы они росли в нормальном обществе.

— Тяжело было переезжать?

— Мы продали все наше имущество. В Россию мы прибыли всего с десятью чемоданами, поскольку перевозка вещей из-за высоких тарифов и тарифных войн оказалась слишком затратной. Мы оставили лишь несколько самых ценных для нас предметов, упаковали их вместе с одеждой и отправились в путь. Перелет занял тридцать часов с шестью детьми. Путь был непростым. Я никогда не утверждал, что переезд в Россию дался нам легко, однако он определенно того стоил. Могу со стопроцентной уверенностью заявить: мы ни разу не пожалели о принятом решении. Для нас это большая честь, мы бесконечно благодарны за возможность жить в этой стране.

— В чем были глубинные причины вашего решения уехать из США? Почему, на ваш взгляд, семейные ценности на Западе переживают кризис?

— В Соединенных Штатах, к сожалению, из-за либеральной идеологии и прочих модных течений мы сконцентрировались на индивидуализме, будто каждый должен самостоятельно определять свою идентичность. Безусловно, свобода выбора — неотъемлемое право, дарованное нам Богом. Однако при этом полностью утрачено понимание важности формирования личности.

Возникла абсурдная ситуация, когда трехлетнему ребенку предлагают решать, мальчик он или девочка, выбирать между леволиберальными или правоэкстремистскими взглядами. Последнее — единственное, что, кстати, действительно запрещено. В реальности ответственность за формирование личности ребенка лежит на родителях, но современное западное общество системно разрушило институты материнства и отцовства. Как раз о недопустимости понятий "родитель номер один" и "родитель номер два" говорит президент РФ Владимир Путин, я это часто слышу здесь.

Пропаганда ЛГБТ началась со стирания фундаментальных отличий между мужчиной и женщиной, нивелирования их социальных ролей. Этот процесс был запущен еще феминистским движением, стремившимся устранить естественные различия между полами. Теперь же он вылился в концепцию "андрогинного" общества, где каждый представляет собой просто индивида — не мужчину и не женщину. Эти роли и традиции, на которых тысячи лет держалась наша цивилизация, были разрушены. Эти принципы, как говорил Господь, изначально запечатлены в наших сердцах, однако Запад прилагает все усилия, чтобы их уничтожить.

Разрушается процесс формирования личности, и ребенок превращается в осиротевшую душу. Человека, который не понимает своих обязанностей, не умеет правильно действовать, мыслить, осознавать происходящее в мире. Утратив эти ориентиры, общество неизбежно деградирует.

В России человек по-прежнему может говорить то, что думает. Люди готовы принимать реальность такой, какая она есть. В России существуют разные точки зрения. Но дискуссия все еще возможна. Напротив, мы, американцы, всегда гордились тем, что "изобрели" свободу слова. Мы думали: "Как здорово, мы можем говорить что угодно!" Но позволять себе все, что угодно, — не то понимание свободы, которое я разделяю.

Сейчас в России на самом деле больше свободы слова, чем в Америке. Это большая ирония, учитывая, что в США всегда осуждали Россию с позиции "там нельзя свободно высказывать свое мнение". Однако представление о других странах, которое создаем мы, американцы, не так однозначно.

Мне часто пишут в интернете: "Ты не говоришь ничего плохого о России, потому что тебе это запрещено. За тобой следят, за занавесом кто-то стоит с пистолетом, готовый выстрелить, если ты скажешь что-то не то". А я в ответ: "Что вы хотите от меня? Чтобы я показал какую-то мусорную свалку в переулке и сказал: "Вот настоящая Россия"?" Но вы же не делаете то же самое про другие страны или американские штаты: "Смотрите, на видео Чикаго, вот мусор, валяющийся на земле!" Нет, вы снимете небоскребы или что-то еще. Но почему-то от России все ждут исключительно негатива — таково наше воспитание.

Что я действительно ценю в России — то, что мои дети могут жить нормальной жизнью. В обществе, где мальчики — это мальчики, а девочки — это девочки. Есть так много важных вещей, которым я должен научить своих детей, и я могу не отвлекаться на все эти искусственные проблемы, которые либеральный мир считает столь важными.

Общественный прогресс невозможен, когда все силы уходят на "игры разума". Такое общество обречено на стагнацию и саморазрушение. У меня остались друзья и родственники в Америке — они поневоле привыкают к окружающей обстановке. Это очень тяжело. Попытки сохранить традиционные ценности и передать их детям в атмосфере, которая настроена против этого, требуют невероятных душевных сил.

Особенно остро это понимают многодетные родители. В моем родном городе большинство семей воспитывают по шесть-девять детей, а одна семья и вовсе растит восемнадцать. Какая же это колоссальная ответственность — воспитать каждого ребенка, когда все общество буквально против тебя и пытается поработить душу твоего ребенка.

В России я этого не чувствую. Безусловно, есть свои проблемы, и я как родитель несу полную ответственность за развитие своих детей. Но ключевое отличие в том, что общество не настроено против меня. Впервые в жизни я испытываю это ощущение — и оно бесценно. Если бы меня спросили, что я больше всего ценю в жизни здесь для моей семьи, я бы без колебаний назвал именно это.

— Что вашим детям больше всего нравится в России?

— Здесь перед ними открылась возвышенная архитектура, которой они не видели прежде. Они прикоснулись к древним традициям тысячелетней христианской страны. Все это производит на них неизгладимое впечатление — и иконы в храмах, и церкви.

Мы приехали сюда, потому что хотим жить здесь, стать частью этого общества, стать россиянами. В этом есть и патриотическое измерение. На днях я снял видео. У нас двухэтажный дом. Утром, просыпаясь, я могу глядеть сверху на то, чем занимаются дети, пока они меня не заметили. И вдруг я услышал знакомую мелодию — мой трехлетний Жан-Жак, сидя у камина и играя с поездами, напевал… государственный гимн. Я был поражен. Ему всего три года, и он уже напевает государственный гимн. Тут я подумал: "Это великолепно, мои дети уже становятся русскими!"

Мои сыновья обожают все, что связано с армией. Я впервые взял сына Джозефа на парад в День Победы, и он был потрясен. Я очень благодарен за возможность посетить Парк Победы, где была выставлена уничтоженная техника НАТО. Это навсегда изменило жизнь моего сына.

Помню, мы там гуляли, и несколько российских военнослужащих в полной экипировке — в касках, с винтовками — стояли рядом. Джозефу было всего три года. Я указал на русского военного высокого роста и сказал: "Подойди и пожми ему руку, Джозеф". Мальчик побежал что было сил. И тогда военнослужащий, следуя русской традиции, снял перчатку и пожал Джозефу руку своей ладонью.

Возможно, для россиян в этом нет ничего особенного, но для нас это очень значимо. У нас нет такой традиции — снимать перчатку в знак уважения. Джозеф был глубоко тронут тем, что военнослужащий снял перчатку, чтобы пожать ему руку, и смотрел ему прямо в глаза, проявляя уважение к нему.

С того дня он буквально помешался на всем, что связано с армией. "Смотри, папа, самолеты! Смотри, танки! Я солдат!" Даже когда он ведет себя не очень хорошо, я спрашиваю его: "Джозеф, а поступил бы так военный?" — "Нет, военный так никогда не поступит. Прости, папа, я больше не буду". Для меня невероятно ценно видеть, как мои дети проникаются вашими традициями.

— Вы упомянули о важности патриотизма. Что вы говорите вашим родным и друзьям в США, когда они спрашивают вас о конфликте на Украине?

— Многие мои знакомые начинают понимать, насколько ситуация в реальности сложнее, чем им казалось. Других же могу описать лишь словами Христа, умирающего на кресте: "Отче, прости им, ибо не ведают, что творят". Они поглощают огромный поток информации, не имея никакого контекста для понимания происходящего. В результате они превращают [только один украинский] народ в жертву. Думаю, россияне сами испытывают сострадание и к украинскому народу, и к своим соотечественникам, гибнущим в этой гражданской войне.

Но американцы оказались полностью оторваны от реальности. Мы зациклены на соцсетях, где демонстрация "добродетелей" стала частью нашей культуры: менять профиль в соцсетях на голубо-желтый флаг, чтобы доказать, что ты "хороший человек" — "посмотрите, что я сделал для Украины". Хотя на самом деле ты даже с постели не встал — просто добавил картинку к профилю и вообразил, что помогаешь кому-то. Это поистине печально.

Все больше американцев начинают осознавать: "Я вообще ничего не понимаю в этой ситуации. Помогите мне понять, что происходит". Они находят таких людей, как Дуглас Макгрегор, Скотт Риттер, Рик Санчес, — американцев, которые стремятся донести правду до соотечественников, чтобы они поняли, что в действительности происходит.

Именно этим мы и занимаемся здесь в нашей студии, в нашем проекте Russia Up Close — будучи американцами, живущими в России, мы пытаемся понять и показать настоящую Россию, россиян и реальное положение дел. Именно для этого мы с Эдди создали свои каналы — чтобы делиться увиденным. Конечно, мнения разные — кто-то верит одним нарративам, кто-то другим. Но мы стараемся изо всех сил показать людям, как все обстоит на самом деле.

— Что главное вы поняли для себя, приехав в Россию?

— Я стал лучше понимать саму суть дружбы. В России, когда кто-то говорит, что вы ему друг, это наполнено особым смыслом. Это не просто улыбка, рукопожатие или угощение — нет, здесь дружба намного искреннее. Вы действительно готовы подставить друг другу плечо.

Конечно, США и Россия — две большие страны. Россия, безусловно, значительно превосходит США по территории. Но при всех сходствах между нами есть одно фундаментальное отличие: Америка скорее представляет собой сообщество разных народов, собранных вместе весьма искусственным путем. Россия же полная противоположность: она формировалась и прирастала территориями абсолютно естественно.

Удивительно, что при всем разнообразии — в России около 197 различных народностей — вы ощущаете себя единым целым, настоящими россиянами. Мне до сих пор сложно это полностью осознать, но это чистейшая правда: вы дружите, строите поистине дружеские отношения и чувствуете себя одним большим русским народом.

В Америке же существует много малых народов. 100 лет назад еще можно было выделить итальянскую, польскую, немецкую общины, но сейчас все превратилось в однородную массу. Да, мы могли бы сказать: "Мы американцы, едим бургеры и стейки, запускаем фейерверки 4 июля [на День независимости] и наряжаем елку на Рождество". Но это, пожалуй, все, что нас объединяет.

В России же, при всем культурном разнообразии, существуют глубокие объединяющие традиции — то, как вы относитесь друг к другу, как общаетесь, как помогаете в трудную минуту. Россия — поистине настоящая страна, подлинно единая. И в этом — особая красота.

