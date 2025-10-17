Представителей Мьянмы пригласили в Петербург на турфорум Travel Hub в декабре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Делегация Санкт-Петербурга, находящаяся в Мьянме по поручению губернатора Александра Беглова, пригласила коллег из этой страны на туристский форум Travel Hub, который пройдет в Северной столице с 12 по 15 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского комитета по внешним связям.

В эти дни в Мьянме проходят Дни Санкт-Петербурга, делегация города провела встречу в Ассоциации туризма (UMTA). "Мьянманские коллеги приглашены на специализированный туристский форум Travel Hub, который пройдет с 12 по 15 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге, а российские профильные специалисты - на Myanmar Travel Fair 2025/26 31 января 2026 года", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что во встрече приняли участие региональный министр по экономическим вопросам региона Янгон Мье Мьин Аун, высшее руководство ТПП Мьянмы (UMFCCI), руководители Центрального банка Мьянмы и MAI (Мьянманских международных авиалиний). "Обсуждаются вопросы: визового режима для граждан России и Мьянмы; использования национальных валют туристами; вопросы медицинского и образовательного туризма", - рассказали в комитете во внешним связям.

Дни Санкт Петербурга проходят в Янгоне - крупнейшем городе Мьянмы и в столице - Нейпьидо с 13 по 18 октября. В рамках торжественной церемонии открытия Дней города в Янгоне была представлена фотовыставка, организованная Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга. Экспозиция включает 11 фоторабот, каждая из которых отражает как классические достопримечательности, так и инновационную архитектуру города. Экспозиция будет открыта до 21 октября.