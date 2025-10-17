В Минводах впервые представят беспилотную укладку асфальта

Техника будет работать на открытой части выставки "Дорога 2025"

ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Беспилотную укладку асфальтобетона впервые представят на XII Международной специализированной выставке "Дорога 2025", которая с 21 по 23 октября пройдет во многофункциональном выставочном центре "Минводыэкспо" в Минеральных Водах. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил начальник Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства Александр Лукашук.

"Инновация и фишка выставки в этом году - это беспилотники и все, что связано с применением их в дорожной тематике. 21 октября появится возможность увидеть беспилотную укладку асфальтобетона, дорожная техника будет работать в беспилотном режиме на открытой части выставки", - сообщил Лукашук.

По его словам, такая работа будет представлена впервые в России. "Сейчас используется система "ЭРА-ГЛОНАСС". Нашей фишкой станет то, что это беспилотно. То есть без участия механизатора, по заданным координатам, маршруту и времени, с учетом определенного расхода асфальтобетонной смеси и других параметров. Это будет впервые в России", - добавил спикер.

Он также отметил, что более 3 тыс. человек уже зарегистрировались для участия в выставке. "Она пройдет впервые на Северном Кавказе и в таком масштабе. Есть востребованность в обмене опытом, технологиями и общении. Также белорусская делегация точно будет присутствовать на этой выставке", - сообщил Лукашук.

Спикер также рассказал, что в программе выставки предусмотрены подписания соглашений. "Руководство Федерального дорожного агентства подпишет соглашение с "Газпромом" и с Роскосмосом. Пройдет это в открытой части выставки, и каждый, кто зарегистрировался, сможет присутствовать. На открытую часть выставки можно будет попасть без регистрации, пройдя досмотровые мероприятия", - отметил Лукашук.

По его словам, основной темой выставки станет концепция дороги как услуги. "На Северном Кавказе большой потенциал привлечь студентов, молодежь, так как есть что показать и на что посмотреть. У нас много туристических мест, также автотуризм сейчас в приоритете. Одна из составляющих этого форума - тема "Дорога как услуга", ведь это уже не просто добраться из одной точки в другую комфортно и безопасно, а именно как сервис услуг", - добавил спикер.