ООН: 887 млн живущих в бедности людей сталкиваются с климатическими угрозами

Речь идет о жаре, засухе, наводнениях и загрязнении воздуха

ООН, 17 октября. /ТАСС/. 887 млн человек, относящихся к беднейшим слоям населения, сталкиваются с опасными природными явлениями в местах своего проживания. Об этом сообщается в отчете Программы развития ООН (ПРООН).

"Из 1,1 млрд человек, живущих в бедности, 887 млн проживают в регионах, где сталкиваются как минимум с одной из четырех климатических угроз: жарой, засухой, наводнениями и загрязнением воздуха", - говорится в отчете ПРООН. Южная Азия, где 99,1 % людей сталкиваются с тем или иным видом климатических угроз, названа наиболее уязвимым регионом мира. За ней следует Африка.

Как отметил заместитель администратора ПРООН Сюй Хаолян, в ходе предстоящей конференции ООН по климату (КС-30) в Бразилии в ноябре 2025 года мировым лидерам следует обратить внимание на последствия климатических угроз для беднейших слоев населения.