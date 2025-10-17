В Запорожской области планируют решить проблемы с бензином в течение месяца

Губернатор региона Евгений Балицкий отметил, что есть понимание, как это сделать

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Трудности с доступностью автомобильного топлива в Запорожской области планируется преодолеть в течение месяца. Об этом ТАСС сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Мы в течение месяца ситуацию в Запорожской области стабилизируем, понимаем, как это сделать - даже при том дефиците, который сегодня есть. Констатируем: работаем с тем, чтобы его устранить", - сказал ТАСС губернатор.