Обвиняемые в поджоге дома Стармера украинцы не признали вину

Все обвиняемые участвовали в заседании по видеосвязи из лондонской тюрьмы строгого режима Белмарш

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Два украинца, задержанные по обвинению в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера и еще двух объектов, связанных с политиком, не признали себя виновными. Об этом сообщила газета The Times по итогам судебного заседания, прошедшего в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

21-летний Роман Лавринович не признал вину в поджоге двух домов на севере столицы, где раньше жил глава правительства, а также бывшей машины политика. 35-летний Петр Починок не признал себя виновным по одному обвинению в сговоре с целью поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь.

27-летний гражданин Румынии, выходец с Украины Станислав Карпюк на сегодняшнем слушании не сделал никакого заявления. Оно ожидается позднее в 2025 году. Все обвиняемые участвовали в заседании по видеосвязи из лондонской тюрьмы строгого режима Белмарш.

Рассмотрение дела по существу будет проходить в апреле следующего года в Высоком суде Англии и Уэльса.

Лавринович, Починок и Карпюк подозреваются в причастности к поджогу не только двери частного дома Стармера стоимостью 2 млн фунтов ($2,7 млн) в районе Кентиш-таун на севере Лондона, но и старого автомобиля Toyota Rav 4 главы правительства, а также квартиры в районе Ислингтон, которая принадлежала нынешнему премьер-министру с 1991 по 1997 год. Эти инциденты произошли в период с 8 по 12 мая. Стармер после победы лейбористов на парламентских выборах в июле 2024 года переехал вместе с женой и детьми в резиденцию на Даунинг-стрит.