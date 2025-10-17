Бурятия выделит 2,2 млрд рублей инфраструктурного кредита на объекты ЖКХ

Средства направят в Улан-Удэ и Северобайкальск

УЛАН-УДЭ, 17 октября. /ТАСС/. Средства инфраструктурного кредита, одобренного Бурятии, - 2,2 млрд рублей - будут направлены на строительство и обновление объектов ЖКХ в городах Улан-Удэ и Северобайкальске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

"Бурятии одобрен инфраструктурный кредит на 2,2 млрд рублей. Средства будут распределены до 2027 года и направлены преимущественно на объекты реконструкции и строительства объектов ЖКХ", - сообщил Цыденов.

Планируется реконструировать Тыйский водозабор в Северобайкальске, где живут 24 тыс. человек, а также инженерные сети холодного водоснабжения. Это позволит проходить сезоны без аварий, люди получат доступ к качественной воде. Будут созданы условия для строительства и подключения новых жилых домов, коммерческого сектора.

В Улан-Удэ инфраструктурный кредит позволит продолжить работы по мастер-плану - капитально отремонтировать канализационные сети в центре города. В 2026 году начнется благоустройство и озеленение общественных территорий на местном Арбате: специалисты заменят более 8 тыс. кв. метров тротуарного покрытия, высадят деревья и кустарники, благоустроят общественное пространство.

"Продолжим ремонт трамвайных путей. В 2026 году это будут участки по ул. Ключевская от переезда "20А квартал" до рынка "Крестьянский", по ул. Бабушкина - "Подход к Удинскому мосту". В 2027 году - участок по ул. Ключевская - от переезда Дарханский до развязки 20а квартал", - отметил Цыденов. Кроме того, в микрорайонах Сокол и Сотниково, где живут более 2,3 тыс. человек, обновят канализационный коллектор.

Как сообщалось ранее, казначейские инфраструктурные кредиты предоставляются в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Регионы могут получить их на срок до 15 лет под 3% годовых и должны реализовать инфраструктурные проекты до 2030 года.