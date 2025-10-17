В Челябинске прошли окружные соревнования органов безопасности УрФО

Участие в состязаниях приняли более 150 сотрудников

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Свыше 150 сотрудников органов безопасности из семи команд приняли участие в окружных соревнованиях Уральского федерального округа (УрФО) по плаванию и волейболу, которые впервые за пять лет прошли в Челябинске и были организованы УФСБ России по Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Впервые с 2020 года в Челябинске состоялся чемпионат органов безопасности в Уральском федеральном округе по плаванию, а также Кубок органов безопасности в Уральском федеральном округе по волейболу. Приняли участие семь команд из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, включая региональные команды пограничных управлений ФСБ (всего свыше 150 человек)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тренировки и спортивные состязания проводились на двух площадках - СК "Метар-спорт" и бассейн "Строитель" при организационной поддержке Челябинской региональной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", председателем которой является начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов.

В управлении пояснили, что в плавании первое место заняли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. В волейболе победил Курганский пограничный институт ФСБ России, второе место в плавании заняли сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Центральному военному округу (они же заняли третье место в волейболе), третье место в плавании и второе место в волейболе достались сотрудникам управления ФСБ России по Свердловской области.