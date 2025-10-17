Кадыров поздравил Пескова с днем рождения

Глава Чечни отметил профессионализм пресс-секретаря президента России

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 16 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отметив его профессионализм и преданность делу.

Кадыров написал в своем Telegram-канале, что способность находить общий язык с различными аудиториями, а также эффективно реагировать на вызовы времени делает Пескова незаменимым в команде президента РФ. Глава Чечни назвал пресс-секретаря примером профессионализма, преданности своему делу и ответственности. Он пожелал Пескову "крепкого здоровья, процветания и благополучия" и новых достижений в его "сложной и ответственной деятельности".

По словам Кадырова, Песков умеет четко и грамотно донести позицию государства до граждан и международного сообщества.

Благодаря усилиям пресс-секретаря президента, "мы видим, как важные инициативы и достижения нашей страны" становятся понятными и доступными для широкой аудитории, добавил Кадыров.