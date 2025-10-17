Эксперт Гориславцева: кризисные центры пострадают от ввода адвокатской монополии

Председатель московского отделения Социал-демократического союза женщин России отметила, что юридические услуги в учреждениях, где помогают женщинам, оказывают бесплатно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Часть кризисных центров для оказания помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, может закрыться после принятия так называемого закона об адвокатской монополии. Как сообщает корреспондент ТАСС, об этом в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного реформе института адвокатуры, заявила председатель московского отделения Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Инна Гориславцева.

"Многие кризисные центры помощи для женщин закроются в случае принятия монополии. 100% услуг в кризисных центрах реализуются бесплатно, как консультационных, так и связанных с судебным представительством. Я не нашла в законопроекте каких-либо ограничений для подобного рода организаций, которые оказывают услуги бесплатно", - сказала Гориславцева. Она добавила, что в рамках деятельности союза активисты работают в 56 субъектах федерации, где консультируют и представляют интересы бесплатно по делам о разводах, по вопросам проживания детей, когда решаются вопросы с органами опеки и попечительства. "Для нас этот проект тоже будет закрыт", - сказала она.

Так называемый законопроект об обязательном представительстве адвокатов, разработанный Минюстом, проходит процедуру официального согласования с заинтересованными федеральными органами государственной власти и организациями. Он будет направлен на рассмотрение Госдумы. Согласно этому документу, интересы граждан и организаций во всех судах смогут представлять только адвокаты. В законопроекте также предусмотрены и исключения. Например, такие правила не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и на дела об административных правонарушениях. Сохраняется право граждан представлять свои интересы лично.