Бойцы СВО смогут бесплатно посетить Музей Победы с 18 по 24 октября

Чтобы оформить билет, необходимо предъявить документы, подтверждающие статус участника или члена семьи бойца специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Музея Победы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Акция "Музейная неделя", в рамках которой участники специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно экспозиции, пройдет в Музее Победы с 18 по 24 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В Музее Победы 18 октября стартует акция "Музейная неделя", инициированная Министерством культуры Российской Федерации. До 24 октября 2025 года участники специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посетить главное здание музея на Поклонной горе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, чтобы оформить бесплатный билет, необходимо предъявить документы, подтверждающие статус участника или члена семьи бойца СВО.

Как уточнили в музее, гостей приглашают осмотреть новую экспозицию "СВО. Zащитники Отечества", созданную по поручению президента РФ Владимира Путина. "Новый масштабный проект представлен сразу в двух локациях: в главном здании музея на Поклонной горе и в Музее "Г.О.Р.А.". С помощью современных мультимедийных технологий, интерактивных инсталляций, подлинных артефактов экспозиция показывает судьбы реальных людей, подвиги наших воинов-современников", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, посетители смогут увидеть выставку "Обыкновенный нацизм" и посетить бесплатную экскурсию по новой экспозиции "Путь к Победе", подготовленной к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Гости также смогут посетить временные экспозиции "Сигналы Победы", "Плечом к плечу", "80 лет под знаком Победы", побывать в мультимедийном зале "Лица Победы" и Зале Славы, где демонстрируется светозвуковая инсталляция о ключевых этапах войны.

Акция "Музейная неделя" пройдет не только на Поклонной горе, но и в филиалах Музея Победы - в музеях "Г.О.Р.А.", Красногорском, Ржевском и музее Г. К. Жукова в Калужской области.

ТАСС - генеральный информационный партнер музея.