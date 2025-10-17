На Ставрополье представят 22 коллекции дизайнеров юга России

В фестивале примут участие Республика Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, а также Краснодарский край

ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Двадцать две коллекции дизайнеров юга России представят на III фестивале легкой промышленности, моды и дизайна "СтавStyle", который 25 октября пройдет в городе Георгиевске Ставропольского края. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила заместитель главы администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края Юлия Логинова.

"В этом году у нас будет 22 коллекции. Практически весь спектр представим: начиная от детской моды и заканчивая верхней одеждой. Также будет спортивная, и кэжуал, мужская и женская одежда, вечерние и свадебные платья, меха - как натуральные, так и эко-мех. Практически все, что делается руками наших талантливых дизайнеров", - сообщила Логинова.

В фестивале примут участие Республика Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, а также Краснодарский край. "В этом году мы приятно удивлены, ведь практически весь Кавказ будет у нас. Это не только регионы СКФО, но и Краснодарский край к нам присоединился. Я надеюсь, что будем расширять наши границы с каждым годом и все больше брендов будем встречать на своей площадке", - добавила спикер.

Она также отметила, что главной задачей фестиваля является продвижение местных производителей.