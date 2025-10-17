Якушев: волонтеры МГЕР помогают жителям Донбасса чувствовать себя частью семьи

По словам секретаря генерального совета партии "Единая Россия", истинная любовь к Родине проявляется в поступках, особенно в трудные времена

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Деятельность волонтеров "Молодой гвардии "Единой России" позволила жителям регионов Донбасса и Новороссии почувствовать себя частью одной большой семьи - России. Об этом заявил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев, выступая на церемонии отправки сотого гуманитарного конвоя молодежного крыла партии.

Торжественная отправка 100-го волонтерского отряда гуманитарной миссии МГЕР и "Волонтерской роты" в регионы Донбасса и Новороссии, а также в приграничье прошла на территории Рябовской мануфактуры в Даниловском районе Москвы.

По словам политика, истинная любовь к Родине проявляется в поступках, особенно в трудные времена. "Когда наступает момент, требующий действий, вот тогда и становится ясно, насколько человек действительно готов служить своей стране. Это настоящее испытание и настоящая жизненная школа", - отметил Якушев.

Он подчеркнул, что за время гуманитарной миссии через проект прошли 6,5 тыс. человек, и их работа помогла жителям Донбасса, Новороссии, Курской, Белгородской и Брянской областей. "Очень важно, что в рамках гуманитарной миссии все жители наших исторических регионов почувствовали, что они действительно в одной большой и дружной семье под названием Россия. Люди, которые переживали тяготы и лишения, почувствовали теплоту ваших сердец", - подчеркнул Якушев.

Секретарь генсовета поблагодарил участников проекта за их вклад и пожелал успеха волонтерам, которые отправляются с очередным гуманитарным конвоем. "Вы отправляетесь искренне, чтобы делать важную и нужную работу. С такой молодежью у нас просто не может быть другого результата - победа точно будет за нами", - заключил он.