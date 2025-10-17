В Прикамье участника программы "Время героев" назначили федеральным инспектором

Речь идет об Иване Амирове

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Участник президентской программы "Время героев" Иван Амиров назначен на должность федерального инспектора по Пермскому краю. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

Комаров, который являлся наставником Амирова, отметил, что его опыт будет востребован на госслужбе. "Иван Алексеевич удостоен медали "За отличие в охране общественного порядка" - государственной награды, которая подчеркивает его мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО. Эта награда говорит о готовности брать на себя ответственность, эффективно работать в команде и проявлять инициативу. Именно такие люди нужны для работы в органах государственной власти", - сказал Комаров.

В пресс-службе напомнили, что ранее стажировку по программе "Время героев" под наставничеством Комарова прошел Александр Тихонов, назначенный заместителем полпреда. Сейчас в аппарате полномочного представителя стажируется полковник Марат Сибаев.

По итогам стажировки Амиров поблагодарил полпреда за разработанную для него программу обучения, в ходе которой он познакомился с деятельностью органов госвласти и погрузился в патриотическую работу. В частности, во время выездов в регионы ПФО Амиров изучил работу филиалов фонда "Защитники Отечества" и центров управления регионами (ЦУР), посетил центры реабилитации участников спецоперации, центры развития беспилотных систем, предприятия ОПК, а также принял участие в совещаниях федеральных и региональных органов власти.

"Программа "Время героев" - это не просто обучение, это возможность служить стране и работать ради благополучия людей по-новому, применяя свой опыт и знания для реальных изменений. Здесь я получил поддержку и мощный импульс двигаться вперед, быть полезным округу", - отметил Амиров.

По информации пресс-службы, Иван Амиров вошел в первый поток программы "Время героев", реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению главы государства Владимира Путина. Служил в органах правопорядка 18 лет, прошел путь от стажера до начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области. В зоне СВО обеспечивал правопорядок и общественную безопасность.