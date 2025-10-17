Реклама на ТАСС
Адвокатам предложили выдавать служебное оружие

Это нужно для предотвращения нападения на них, объяснил эксперт Максим Сикач
15:02
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минюсту, возможно, следует рассмотреть вопрос о выдаче представителям адвокатского сообщества служебного оружия для предотвращения нападения на них. Как сообщает корреспондент ТАСС, об этом в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного реформе института адвокатуры, заявил адвокат филиала Приморской краевой коллегии адвокатов - контора адвокатов "Берест", организатор движения против повышения госпошлин при обращении в суд Максим Сикач.

"Может быть рассмотреть [Минюсту] вопросы выдачи служебного оружия в случае, если адвокату грозит действительно физическая опасность. Как пример, недавно в Туле убили адвоката при осуществлении им своих профессиональных обязанностей, причем по арбитражной практике", - сказал он.

В связи с этим Сикач высказался против введения адвокатской монополии на судебное представительство и массового получения юристами статуса адвокатов в связи с этим.

"Более 300 адвокатов погибли за последние 20 лет. А по последнему отчету совета ФПА за 2023-2025 год, я процитирую, негативной тенденцией стало увеличение числа нападений на адвокатов в связи с осуществлением их профессиональной деятельности. То есть мы предлагаем людям пойти туда, где на людей могут и напасть", - отметил он.

Эксперт предложил ужесточить ответственность за нападение на адвокатов.

"Например, во Франции, за то, что вы препятствуете адвокатской деятельности, предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы", - отметил он.

Так называемый законопроект об обязательном представительстве адвокатов, разработанный Минюстом, проходит процедуру официального согласования с заинтересованными федеральными органами государственной власти и организациями. Он будет направлен на рассмотрение Госдумы. Согласно этому документу, интересы граждан и организаций во всех судах смогут представлять только адвокаты. В законопроекте также предусмотрены и исключения. Например, такие правила не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и на дела об административных правонарушениях. Сохраняется право граждан представлять свои интересы лично.

В новость внесена правка (18:20 мск) - передается с уточнением имени спикера, правильно - Максим. 

