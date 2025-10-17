В Самарской области создадут совет по развитию территорий

В него войдут главы муниципальных образований

САМАРА, 17 октября. /ТАСС/. Совет по территориальному развитию, в который войдут главы муниципальных образований, создадут в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

"Принял решение, что создадим совет по территориальному развитию Самарской области", - написал он по итогам совещания с главами муниципальных образований. На совещании обсуждали социально-экономическое развитие региона, повышение эффективности использования муниципального имущества, ход отопительного сезона.

По словам Федорищева, на первом этапе в состав совета войдут 12 человек - главы территорий, опытные и уважаемые руководители. Новый орган будет заниматься выработкой и исполнением решений, направленных на развитие региона.