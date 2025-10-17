"Молодая гвардия" отправила сотый отряд волонтеров гуманитарной миссии

Добровольцы доставят около 20 тонн грузов, включая маскировочные сети, продукты, товары первой необходимости и медицинские препараты

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Торжественная отправка сотого отряда волонтеров гуманитарной миссии "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" состоялась на территории Рябовской мануфактуры в Даниловском районе Москвы. В мероприятии принял участие секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев, передает корреспондент ТАСС.

Из Москвы выехали 100 активистов из разных регионов страны. Добровольцы будут работать в гуманитарных центрах движения, а также доставят очередную партию гуманитарной помощи - около 20 тонн грузов, включая маскировочные сети, продукты, товары первой необходимости и медицинские препараты.

В церемонии также приняли участие руководитель центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин и представители молодежного крыла партии. "Сегодня мы отправляем сотый гуманитарный конвой. Вы делаете важное и нужное дело. Берегите себя, соблюдайте меры безопасности - вас там действительно ждут. С такой молодежью у нас просто не может быть иначе: победа обязательно будет за нами", - сказал Якушев.

Он подчеркнул, что деятельность молодых волонтеров показывает настоящий пример патриотизма и готовности помогать людям, а также позволила многим жителям Донбасса и Новороссии почувствовать себя частью одной большой семьи - России.

Во время встречи волонтеры рассказали Якушеву о ходе гуманитарной миссии. По словам главы МГЕР в Мариуполе Никиты Аверкина, работа добровольцев носит широкий и комплексный характер - от разгрузки гуманитарных грузов и помощи в пекарнях до содействия в оформлении документов. "На секунду: наша гуманитарная миссия помогла выдать более 60 тыс. паспортов граждан Российской Федерации только в Мариуполе", - отметил он.

Одновременно с отправкой добровольцев состоялась погрузка гуманитарного конвоя, в которой также приняли участие Якушев и Сидякин.

"Эту работу мы делали и будем делать столько, сколько потребуется для нашей победы", - подчеркнул секретарь генсовета в беседе с журналистами.

О гуманитарной миссии МГЕР

Как сообщили ТАСС в "Молодой гвардии Единой России", с начала реализации гуманитарной миссии в ней приняли участие более 6,5 тыс. волонтеров. Из них 305 активистов "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты" стали добровольцами и проходят службу в зоне специальной военной операции.

Волонтеры работают в восьми гуманитарных центрах - в Северодонецке, Луганске, Курске, Белгороде, Мариуполе, Мелитополе, Токмаке и Донецке. Более 1,5 тыс. человек оказывали помощь в военных госпиталях - участвовали в эвакуации и уходе за ранеными, ассистировали при операциях и оказывали срочную медицинскую помощь.

Кроме того, добровольцы регулярно доставляют адресную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, включая Авдеевку, Марьинку, Никольское, Курахово, а также недавно освобожденные населенные пункты Новомихайловку и Селидово. За время работы активисты провели свыше тысячи молодежных мероприятий, в которых приняли участие более 500 тыс. человек.