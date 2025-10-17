Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

"Молодая гвардия" отправила сотый отряд волонтеров гуманитарной миссии

Добровольцы доставят около 20 тонн грузов, включая маскировочные сети, продукты, товары первой необходимости и медицинские препараты
Редакция сайта ТАСС
15:36
ТАСС
© ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Торжественная отправка сотого отряда волонтеров гуманитарной миссии "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" состоялась на территории Рябовской мануфактуры в Даниловском районе Москвы. В мероприятии принял участие секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев, передает корреспондент ТАСС.

Из Москвы выехали 100 активистов из разных регионов страны. Добровольцы будут работать в гуманитарных центрах движения, а также доставят очередную партию гуманитарной помощи - около 20 тонн грузов, включая маскировочные сети, продукты, товары первой необходимости и медицинские препараты.

В церемонии также приняли участие руководитель центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин и представители молодежного крыла партии. "Сегодня мы отправляем сотый гуманитарный конвой. Вы делаете важное и нужное дело. Берегите себя, соблюдайте меры безопасности - вас там действительно ждут. С такой молодежью у нас просто не может быть иначе: победа обязательно будет за нами", - сказал Якушев.

Он подчеркнул, что деятельность молодых волонтеров показывает настоящий пример патриотизма и готовности помогать людям, а также позволила многим жителям Донбасса и Новороссии почувствовать себя частью одной большой семьи - России.

Во время встречи волонтеры рассказали Якушеву о ходе гуманитарной миссии. По словам главы МГЕР в Мариуполе Никиты Аверкина, работа добровольцев носит широкий и комплексный характер - от разгрузки гуманитарных грузов и помощи в пекарнях до содействия в оформлении документов. "На секунду: наша гуманитарная миссия помогла выдать более 60 тыс. паспортов граждан Российской Федерации только в Мариуполе", - отметил он.

Одновременно с отправкой добровольцев состоялась погрузка гуманитарного конвоя, в которой также приняли участие Якушев и Сидякин.

"Эту работу мы делали и будем делать столько, сколько потребуется для нашей победы", - подчеркнул секретарь генсовета в беседе с журналистами.

О гуманитарной миссии МГЕР

Как сообщили ТАСС в "Молодой гвардии Единой России", с начала реализации гуманитарной миссии в ней приняли участие более 6,5 тыс. волонтеров. Из них 305 активистов "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты" стали добровольцами и проходят службу в зоне специальной военной операции.

Волонтеры работают в восьми гуманитарных центрах - в Северодонецке, Луганске, Курске, Белгороде, Мариуполе, Мелитополе, Токмаке и Донецке. Более 1,5 тыс. человек оказывали помощь в военных госпиталях - участвовали в эвакуации и уходе за ранеными, ассистировали при операциях и оказывали срочную медицинскую помощь.

Кроме того, добровольцы регулярно доставляют адресную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, включая Авдеевку, Марьинку, Никольское, Курахово, а также недавно освобожденные населенные пункты Новомихайловку и Селидово. За время работы активисты провели свыше тысячи молодежных мероприятий, в которых приняли участие более 500 тыс. человек. 

Якушев, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"