В Петербурге конференция по русскому языку собрала участников из 18 стран

Парламентарии, ученые и эксперты рассматривали русский язык как инструмент международной коммуникации, науки и образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Более 700 человек из 18 стран, в том числе всех стран СНГ, приняли участие в Международной конференции, посвященной русскому языку как основе диалога на пространстве Содружества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

"В конференции в очном формате приняли участие около 500 человек, вместе с теми, кто подключался онлайн, - свыше 700 человек. Прозвучало более 200 докладов о роли русского языка в самых разных сферах: от образования и права до новых технологий и искусства. Особое внимание уделено интеграции русскоязычного пространства СНГ, цифровым инструментам и диалогу культур через язык. В работе участвовали представители 18 стран, в том числе всех государств Содружества", - рассказали в секретариате.

Парламентарии, ученые и эксперты рассматривали русский язык как инструмент международной коммуникации, науки и образования, обсудили его роль в искусстве, юриспруденции, дипломатии и экономике, цифровой среде и в новых медиа, предложили меры поддержки русского языка в странах Евразии и Африки, отметили в пресс-службе.

По словам Генерального секретаря Совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого, на конференции прозвучало много идей и предложений, которые могут быть использованы в законотворчестве. "Для нас очень важной была дискуссия, касающаяся юридического русского языка, потому что все модельные законы и другие документы Ассамблеи создаются на русском языке. Более того, в ряде стран Содружества используют русский язык для написания текстов законодательных актов и уже впоследствии переводят на национальные языки", - сказал Кобицкий.

Он отметил, что русский язык остается языком межнационального общения и сплачивает народы стран Содружества. Конференция стала не формальным мероприятием, а динамичным и содержательно наполненным событием, которое поможет поддержать развитие русского языка, а также укрепить деловые и дружеские связи в регионе, подчеркнул Кобицкий.

На полях конференции секретариат подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими лингвистическими институтами и организациями, что позволит расширить и укрепить экспертное сопровождение основной деятельности - законотворчества, а также реализовать совместные проекты в будущем.

Международная ассоциации переводчиков СНГ

Также на конференции подписали учредительные документы Международной ассоциации переводчиков СНГ. "Специалисты уверены, что это позволит выработать единые стандарты, систему подготовки, аттестации и сертификации переводчиков. Отсутствие такой системы особенно остро чувствуется сейчас в судебной и медицинской сферах, где нужны проверенные специалисты", - отметили в пресс-службе.

На конференции прошли 14 круглых столов, в ходе каждого подготовлены отдельные предложения. Частью программы стали также три выставки, в том числе выставка, посвященная вкладу республик Советского Союза в победу. Кроме того, состоялся мастер-класс по древнерусской каллиграфии, и был проведен опрос на знание редких слов русского языка.

Отмечается, что после доработки резолюция мероприятия будет представлена главам парламентов стран Содружества на осенней сессии, которая пройдет в ноябре в Душанбе. Документ будет также направлен в профильные ведомства в странах СНГ, в международные организации.

Международная конференция "Русский язык - основа интеграционного диалога в регионе СНГ" проходила в штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи СНГ - Таврическом дворце 16 и 17 октября.