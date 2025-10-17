Реклама на ТАСС
Хирурги извлекли пулю из сердца военнослужащего

Начальник центра кардиохирургии Александр Лищук рассказал, что особенность этого пациента была в том, что он также получил ранение головы
15:31
Минобороны России/ ТАСС
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Хирурги Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского провели операцию по извлечению пули из сердца раненного военнослужащего - участника СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Пуля прошла сквозь левое легкое и попала в сердце. Особенность этого раненого в том, что он получил не только ранение сердца, но и головы. Осколок, попав в голову, остановился у центральной мозговой артерии", - рассказал начальник центра кардиохирургии, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Александр Лищук.

Пациент был оперативно эвакуирован санитарной авиацией и доставлен в госпиталь им. Вишневского, где были проведены реанимационные мероприятия. Состояние военнослужащего быстро стабилизировали, была быстро собрана команда специалистов, что позволило приступить к спасению жизни пациента в кратчайшие сроки.

"Эта операция, несмотря на сложность, была завершена успешно. Далее военнослужащий продолжит лечение до полного выздоровления под наблюдением специалистов ЦВКГ им. А. А. Вишневского", - подытожили в Минобороны.

По словам Лищука, данная извлеченная из сердца пуля - уже 15-я на счету хирургов госпиталя. "Опыт уже достаточно большой. И, честно говоря, когда была первая пуля, натовскую пулю мы доставали, мы не понимали, каким образом этот человек выжил. И тогда это был первый опыт, мы не знали, что дальше. Но когда через три месяца этот боец вернулся в строй и пошел защищать нашу Родину, мы были поражены тем, что можем помогать и возвращать их в строй, возвращать их в жизнь", - подчеркнул начальник центра кардиохирургии.

По информации Лищука, более 70% пациентов, получивших ранение в сердце, вернулись в строй и продолжили выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.  

