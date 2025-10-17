Трансляция

Путин участвовал в торжественном вечере, посвященном 20-летию RT. Трансляция завершена

Мероприятие прошло в Большом театре

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном вечере, посвященном 20-летию телеканала RT.

RT, первый российский международный новостной телеканал, отмечает 20 лет в эфире. Глобальная телесеть 24/7 вещает в более чем 100 странах, аудитория превышает 900 млн человек. Новостные и документальные каналы RT доступны на семи языках, а онлайн-порталы и социальные сети - на десяти, включая китайский и хинди. Проекты RT в соцсетях опережают по просмотрам основных конкурентов, таких, как BBC и CNN. При этом портал RT Arabic лидирует по посещаемости среди арабских версий международных СМИ, а RT en Español является самым популярным международным новостным каналом в эфире десяти стран Латинской Америки.