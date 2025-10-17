BFMTV: Брижит Бардо выписали из больницы

Помощники актрисы подтвердили, что ее "ненадолго госпитализировали" в частную больницу в коммуне Тулон, где она "перенесла легкое хирургическое вмешательство, прошедшее абсолютно удовлетворительно"

Брижит Бардо © REUTERS/ Philippe Wojazer

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Французская актриса Брижит Бардо вернулась домой после трехнедельного пребывания в больнице. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике Agence France-Presse, оказавшееся в его распоряжении.

"Сейчас она отдыхает у себя дома и не будет отвечать ни на какие запросы. Она просит всех уважать ее частную жизнь и покой", - говорится в коммюнике, переданном помощниками актрисы агентству.

Они подтвердили, что ее "ненадолго госпитализировали" в частную больницу в коммуне Тулон на юге страны, где она "перенесла легкое хирургическое вмешательство, прошедшее абсолютно удовлетворительно". Они передали слова благодарности от 91-летней Бардо "всем, кто обеспокоен состоянием ее здоровья". Она попросила также "поблагодарить команду хирургов и весь персонал, обеспечивший ее выздоровление".

Ранее газета Nice Matin сообщала, что Брижит Бардо была три недели назад госпитализирована в связи с "серьезным заболеванием". В публикации утверждалось, что ее состояние вызывает обеспокоенность специалистов.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. В их числе "Частная жизнь" (Vie privée, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le mépris, 1963) Жан-Люка Годара. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию как во Франции, так и за рубежом. После завершения карьеры она занялась защитой животных.