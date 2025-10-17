Путин очно поздравил RT с 20-летием

Мероприятие проходит в Большом театре

Редакция сайта ТАСС

Президент России Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично поздравил руководство и сотрудников телеканала RT с 20-летием во время празднования, которое проходит в Большом театре.

"Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья, очень рад приветствовать вас в этом замечательном зале Большого театра на праздновании двадцатилетия канала Russia Today. Сегодня поздравляю с юбилеем всех, кто работал и работает на телеканале. И, конечно, Маргариту Симоньян, вашего лидера, бессменного главного редактора", - сказал президент, обращаясь к коллективу СМИ со сцены Большого театра.

Путин с особым теплом и по-дружески обратился к Симоньян, высказав слова поддержки в связи со смертью ее мужа кинорежиссера Тиграна Кеосаяна.

"Дорогая Маргарита, мы все знаем, в этом коллективе точно знают все, как вам сейчас непросто и через какой период своей жизни, вашей семьи, вы сейчас проходите. Но на работе вы всегда проявляете мужество, стойкость", - сказал президент. И перейдя на "ты" добавил: "Уверен, что ты справишься и сейчас". "Спасибо! Я обещаю!" - заверила Симоньян.

"Твои друзья, твои коллеги, они всегда были рядом и будут рядом с тобой", - подчеркнул Путин.

Ранее глава государства в беседе с ведущим RT Саламом Мосафиром рассказал, что, когда возникла идея создания этого телеканала, он не подозревал, что она приобретет такое качество, такой размах и будет так развиваться.

RT, первый российский международный новостной телеканал, отмечает 20 лет в эфире, являясь глобальной телесетью 24/7, которая вещает в более чем 100 странах и достигает аудитории свыше 900 миллионов человек. Его новостные и документальные каналы доступны на семи языках, а онлайн- порталы и социальные сети - на десяти, включая такие языки, как китайский и хинди. Проекты RT в соцсетях опережают по просмотрам основных конкурентов, таких как BBC и CNN, при этом портал RT Arabic лидирует по посещаемости среди арабских версий международных СМИ, а RT en Espa ol является самым популярным международным новостным каналом в эфире десяти стран Латинской Америки.