Путин: западные СМИ злоупотребляли своим монопольным положением

Эти средства массовой информации продвигали ложные ценности, указал президент России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ведущие западные СМИ в начале 2000-х злоупотребляли свободой прессы и продвигали ложные ценности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на 20-летии канала RT.

"Мы помним, как в начале 2000-х ведущие западные средства массовой информации злоупотребляли своим монопольным положением, а зачастую, точнее, практически всегда под видом объективных новостей выдавали на-гора все, что хотели, пытаясь насаждать в умах и сердцах миллионов людей не просто какие-то новые правила, а скорее даже основанное на ложных нравственных ценностях новое цивилизационное пространство", - сказал Путин.