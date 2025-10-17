В лесах Подмосковья демонтировали свыше 3 тыс. незаконных рекламных конструкций

Наибольшее количество нарушений зафиксировали в Орехово-Зуевском, Шатурском и Наро-Фоминском районах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Свыше 3,3 тыс. рекламных конструкций, установленных незаконно, демонтировали на территории лесов Московской области с начала 2025 года. Больше всего нарушений выявлено в Орехово-Зуевском, Шатурском и Наро-Фоминском округах Подмосковья сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

"Мы активизировали работу по защите лесных массивов от незаконного размещения рекламы. Сотрудники лесничеств проводят регулярные патрулирования подведомственной территории, оперативно находят и демонтируют такие объекты", - сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, добавив, что всего в лесах региона с начала года демонтировали свыше 3,3 тыс. незаконных рекламных конструкций.

Он подчеркнул, что наибольшее количество нарушений зафиксировано в Орехово-Зуевском, Шатурском и Наро-Фоминском районах.

"Те, кто прибивает рекламу гвоздями к живым деревьям, не просто нарушают закон - они наносят значительный вред природе. Поврежденные деревья становятся уязвимы к опасным грибкам, бактериям и насекомым-вредителям. В итоге деревья гибнут, а наш лес слабеет", - рассказал Ларькин.

По его словам, работа по борьбе с незаконной рекламой в лесах будет продолжена.