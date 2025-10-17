Путин встретился с героями СВО на праздновании 20-летия RT

Общение состоялось в ходе торжественного мероприятия в Большом театре, посвященного 20-летию телеканала RT

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился с героями специальной военной операции, чьи истории были рассказаны в документальном фильме проекта RT.Док. Общение состоялось в ходе торжественного мероприятия в Большом театре, посвященного 20-летию телеканала RT.

В рамках юбилейных мероприятий президенту представили ролик "Время Героев", который смонтирован из фрагментов документальных фильмов телеканала о СВО. Вместе с президентом фильм смотрели и сами герои, а также другие участники специальной военной операции, с которыми президент кратко пообщался позже.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян поблагодарила президента за то, что он посетил юбилей, и рассказала о работе своих журналистов на фронте.

Она напомнила, что все, кто учился журналистике в 90-е годы, в качестве обучающих материалов использовали западные методички. "Сейчас, в том числе и в результате и СВО, мы пришли к выводу, что это полная ерунда. Мы не освещаем события, мы участвуем в событиях, мы этим гордимся", - сказала Симоньян, отметив, что журналисты на фронте спасают людей, вывозят их в безопасные районы.

Главный редактор отметила, что снято более 200 документальных фильмов в рамках фестиваля "Время наших героев".

В начале СВО, сказала Симоньян, у телеканала были опасения, что многие журналисты-иностранцы покинут СМИ, но произошли совершенно иные события. Она привела случай, когда о своем увольнении сообщил один из отделов телеканала, состоявший из россиян, которые решили отправиться на СВО. Симоньян добавила, что их долго пришлось уговаривать, в том числе аргументируя тем, что телеканалу нужны кадры.

О телеканале

RT, первый российский международный новостной телеканал, отмечает 20 лет в эфире. Глобальная телесеть 24/7 вещает в более чем 100 странах, аудитория превышает 900 млн человек. Новостные и документальные каналы RT доступны на семи языках, а онлайн-порталы и социальные сети - на десяти, включая китайский и хинди. Проекты RT в соцсетях опережают по просмотрам основных конкурентов, таких как BBC и CNN, при этом портал RT Arabic лидирует по посещаемости среди арабских версий международных СМИ, а RT en Espa ol является самым популярным международным новостным каналом в эфире десяти стран Латинской Америки.