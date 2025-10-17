В Воронеже выбрали подрядчика для демонтажа Центрального стадиона профсоюзов

Стоимость демонтажных работ составит 122,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 17 октября. /ТАСС/. Компания "Стройинжиниринг" выбрана подрядчиком для проведения работ по демонтажу Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, много лет служившего главной футбольной ареной города. По завершении этих работ начнется строительство нового стадиона, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Подведены итоги конкурса на выполнение демонтажа Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже. Победителем стало ООО "Стройинжиниринг". <…> Снос стадиона станет первым шагом к обновлению главной спортивной арены Воронежа. На месте старого объекта планируется строительство Центрального стадиона ФК "Факел", - говорится в сообщении.

Стоимость демонтажных работ составит 122,5 млн рублей. При этом в ходе конкурса оценивалось не только ценовое предложение, но и наличие релевантного опыта, отметили в пресс-службе.

Белорусская компания "Стройинжиниринг" уже не раз выступала в качестве генподрядчика при строительстве знаковых объектов в Воронежской области. В их числе - рассчитанная на 2 860 учащихся так называемая Мегашкола, одна из самых больших в стране, и стадион-десятитысячник "Факел", на котором одноименная команда выступает в настоящий момент в ожидании возведения более крупной арены.

Ранее министр строительства Воронежской области Артур Кулешов говорил, что компания, которая займется демонтажными работами, в дальнейшем с большой долей вероятности будет строить новый стадион. Для этих двух видов работ утверждены отдельные проекты. Начало работ по демонтажу намечено на ноябрь 2025 года. Предстоит разобрать и вывезти из центра города более 120 тыс. тонн железобетонных конструкций, не разрушив дороги и не вызвав большого дискомфорта у жителей окрестных домов.

Справка

В декабре 2023 года губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что областные власти за 200 млн рублей приобрели Центральный стадион профсоюзов, который ранее принадлежал организации профсоюзов и находился в аренде у региона. Стадион расположен в центральной части Воронежа, официально открыт в 1934 году, вмещал 32 750 зрителей, являлся домашней ареной футбольного клуба "Факел".

В ноябре 2024 года пресс-служба правительства сообщила, что на этом месте к 2027 году планируется возвести новую арену вместимостью около 25 тыс. мест. Проект разработан с учетом решения вопросов трафика и парковочных мест. Рядом с ареной планируют разместить музей спорта Воронежской области, зоны фудкортов и другие объекты, которые ранее располагались на территории стадиона.