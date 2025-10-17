ТАСС: командиры ВСУ скрывают дезертирство в частях, чтобы не понести наказание

Источник привел в пример слова офицера ВСУ, который обратил внимание на то, что принудительная мобилизация на Украине не дает эффекта: ТЦК ловит людей, направляет их в учебные центры, где они проходят базовую подготовку, а потом теряются в СОЧ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ скрывает факты самовольного оставления частей (СОЧ) военнослужащими, чтобы не понести наказание. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"По словам украинского офицера Д. Ярославского, это явление настолько массовое, что командиры подразделений вынуждены всячески скрывать случаи самовольного оставления части, чтобы не понести наказание", - отметил собеседник агентства.

Он привел в пример слова офицера ВСУ, который обратил внимание на то, что принудительная мобилизация на Украине не дает эффекта: ТЦК ловит людей, направляет их в учебные центры, где они проходят базовую подготовку, а потом теряются в СОЧ.

Ранее, отметил собеседник ТАСС, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая привела цифру в 250 тыс. украинских военнослужащих, покинувших свои части. "Если учесть тот факт, что отдельные случаи были скрыты командованием частей, эта цифра может быть гораздо больше", - подчеркнул он.

Как сообщал ранее президент России Владимир Путин, с января по август у ВСУ 150 тыс. дезертиров.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники ТЦК (военкоматов) хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Есть факты избиения людей в военкоматах.