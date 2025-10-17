Митингующие в Тбилиси перекрыли проспект у парламента, несмотря на новый закон

Демонстранты держат флаги Грузии, ЕС, Украины и США

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Егиков/ ТАСС, архив

ТБИЛИСИ, 17 октября. /ТАСС/. Участники антиправительственного митинга в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у здания парламента, несмотря на закон, предусматривающий аресты за блокирование проезжей части. Об этом сообщают местные СМИ.

Небольшая группа из нескольких десятков человек вышла на проезжую часть проспекта Руставели. Они препятствовали проезду машин, а также общественного транспорта.

Демонстранты держат флаги Грузии, ЕС, Украины и США. Обстановка на митинге спокойная. Усиленных нарядов полиции нет.

Ранее МВД Грузии распространило специальное заявление и предупредило, что будет задерживать участников акций протеста по вступившему в силу закону об аресте на 15 суток за перекрытие дороги.

Накануне парламент Грузии принял поправки в административный и уголовный кодексы. По новым правилам, если участник немногочисленной акции протеста, умещающейся в пешеходной зоне, перекроет дорогу, то его ждет административный арест сроком на 15 дней. Аналогичное наказание предусмотрено, если демонстрант закрывает лицо маской, имеет при себе слезоточивые или отравляющие вещества. В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, а также при наличии оружия или пиротехники предусматривается арест на 60 суток. Повторное нарушение предусматривает лишение свободы сроком на один год, а каждое последующее - на два года.

В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неоднократно поясняли, что поправки в административный и уголовный кодексы в первую очередь нужны для борьбы с участниками немногочисленных акций протеста, которые перекрывают центральный проспект Руставели. Подобные акции проходят ежедневно у здания парламента Грузии с начала года. Согласно закону, демонстранты имеют право перекрывать проезжую часть, только если не умещаются в пешеходной зоне. Прежде за это был предусмотрен штраф в 5 тыс. лари (около $1,85 тыс.), но эта мера оказалась неэффективной.