На Украине мужчины на Mercedes помогли мобилизованному спастись от военкомов

Они подрезали автомобиль территориального центра комплектования

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Неизвестные на Mercedes в Тернопольской области на западе Украины подрезали автомобиль территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата), в котором везли мобилизованного, затем помогли ему бежать. Об этом сообщил региональный военкомат.

"17 октября около 11:40 на автодороге близ села Плебановка Теребовлянской общины Тернопольского района двое неизвестных на автомобиле Mercedes-Benz G-Class подрезали служебный транспорт территориального центра комплектования и социальной поддержки, создав аварийную ситуацию. В ходе конфликта нападавшие помогли скрыться из автомобиля ТЦК военнообязанному, которого сотрудники ТЦК должны были доставить в учебный центр воинской части. Мужчину [нападавшие] пересадили в свою машину и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении регионального военкомата в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Тернопольский областной военкомат добавил, что пострадал один его работник, а двух подозреваемых задержали полицейские.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.