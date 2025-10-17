Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

На Украине мужчины на Mercedes помогли мобилизованному спастись от военкомов

Они подрезали автомобиль территориального центра комплектования
Редакция сайта ТАСС
17:30

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Неизвестные на Mercedes в Тернопольской области на западе Украины подрезали автомобиль территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата), в котором везли мобилизованного, затем помогли ему бежать. Об этом сообщил региональный военкомат.

"17 октября около 11:40 на автодороге близ села Плебановка Теребовлянской общины Тернопольского района двое неизвестных на автомобиле Mercedes-Benz G-Class подрезали служебный транспорт территориального центра комплектования и социальной поддержки, создав аварийную ситуацию. В ходе конфликта нападавшие помогли скрыться из автомобиля ТЦК военнообязанному, которого сотрудники ТЦК должны были доставить в учебный центр воинской части. Мужчину [нападавшие] пересадили в свою машину и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении регионального военкомата в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Тернопольский областной военкомат добавил, что пострадал один его работник, а двух подозреваемых задержали полицейские.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов. 

Украина