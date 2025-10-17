Реклама на ТАСС
Симоньян поблагодарила Путина за возможность защищать свои убеждения

Главный редактор телеканала RT подчеркнула, что риск стал частью профессии журналиста
18:05

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила президента РФ Владимира Путина за возможность работать и защищать свои убеждения. Об этом она сказала на торжественном мероприятии в Большом театре по случаю 20-летия телеканала RT.

"Я хочу сказать огромное спасибо, Владимир Владимирович, вам за то, что, как вы совершенно справедливо отметили, мы работаем исходя из своих убеждений, мы защищаем свои убеждения. И эта привилегия - иметь возможность не просто лежать и ворчать на диване, а работать за свои убеждения - у нас есть благодаря вам", - сказала она, обращаясь к Путину, пришедшему поздравить RT с юбилеем в Большой театр.

По словам Симоньян, 20 лет назад, когда только создавался RT, ей казалось невозможным, что он вырастет в "огромную махину".

"Я помню, когда вы меня назначали 20 лет назад, мне казалось, что мир сошел с ума и главной задачей было не опозориться. И представить себе было невозможно, что все это, во-первых, будет создано, а во-вторых, превратится в такую огромную махину. Я хочу в вашем присутствии поклониться ребятам, которые работают на RT. Это тысячи людей, которые подвергают своей жизни риску", - добавила она.

Риск стал частью профессии журналиста, уверена Симоньян.

"Когда мы идем на журфак и получаем свой диплом, мы понимаем, на что мы идем. И, тем не менее, это всегда, безусловно, трагедия. То, чему подвергаетесь вы все и мы, когда они с нами борются, как вы справедливо заметили, Владимир Владимирович, у нас вызывает скорее смех. Знаете, мы же русские люди, даже если некоторые из нас армяне, и мы крепчаем, что называется, поэтому нам от этого только еще задорнее. И все санкции, невозможность куда-то ездить, что-то там смотреть, с кем-то общаться - это такая ерунда для всех нас по сравнению с невероятной честью и гордостью служить своей Родине", - заключила она.

RT, первый российский международный новостной телеканал, отмечает 20 лет в эфире. Глобальная телесеть 24/7 вещает в более чем 100 странах, аудитория превышает 900 млн человек. Новостные и документальные каналы RT доступны на семи языках, а онлайн-порталы и социальные сети - на десяти, включая китайский и хинди. Проекты RT в соцсетях опережают по просмотрам основных конкурентов, таких как BBC и CNN. При этом портал RT Arabic лидирует по посещаемости среди арабских версий международных СМИ, а RT en Español является самым популярным международным новостным каналом в эфире десяти стран Латинской Америки. 

