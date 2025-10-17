ФАО открыла Музей продовольствия и сельского хозяйства

Его создали для демонстрации значения глобальных агропродовольственных систем, кулинарных традиций, достижений науки и инноваций

Редакция сайта ТАСС

© Вера Щербакова/ ТАСС

РИМ, 17 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Необычный Музей продовольствия и сельского хозяйства FAO MuNe, где о процессе питания, производстве продовольствия и методах ведения сельского хозяйства рассказывается через произведения искусства, открылся при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме.

Как корреспонденту ТАСС рассказала куратор Сабина Дзаккаро, впервые такие темы, как обеспечение продовольствием и ведение сельского хозяйства, раскрываются через призму универсального языка искусства и культуры. "Помимо непосредственного музея мы хотим создать целую сеть ФАО. Отсюда мы будем осуществлять соединения с разными точками планеты и регионами, чтобы наглядно демонстрировать те или иные аспекты ведения сельского хозяйства, традиционные промыслы или произведения искусства, связанные с продовольственной тематикой", - пояснила она.

Музей призван демонстрировать значение глобальных агропродовольственных систем, кулинарных традиций, достижений науки и инноваций. Отдельная большая секция посвящена традициям и аграрным техникам коренных народов и племен в разных регионах мира. Как пояснили в музее, таких насчитывается 470 млн в 90 странах мира. Как отметили духовные лидеры группы, объединяющей коренные народы в семи регионах планеты, их уклад жизни, который может показаться в современном мире архаичным, содержит ответы на множество вопросов. По их словам, в истории и быту коренных народов и племен сохраняется система знаний, основанная на бережном отношении к ресурсам и природе.

Интерактивная часть музея рассказывает о сложных экосистемах, процессах аграрного производства и взаимосвязи человека с природой. В музей планируется также приглашать шеф-поваров в "Лабораторию еды" для знакомства с разными кулинарными традициями и особенностями.

Открытие музея, который с 20 октября начнет бесплатно принимать посетителей, приурочено к 80-летию организации. Одна его секция посвящена истории ФАО, официальной датой основания которой считается 16 октября 1945 года. Этот день ежегодно отмечается как Всемирный день продовольствия. Но непосредственному учреждению организации в рамках системы ООН еще в 1943 году предшествовала конференция Объединенных наций по продовольствию и сельскому хозяйству, инициированная австралийским агрономом и экономистом Фрэнком Лиджеттом Макдугаллом (1884-1958). Считается, что именно он стоял у истоков ФАО, в которую сейчас входят более 190 стран.

Русский экспонат

Россия передала в постоянную экспозицию музея русский национальный костюм с традиционным орнаментом. Как корреспонденту ТАСС рассказали в постпредстве РФ при ФАО, материалы, узор на ткани, декоративные элементы сарафана и кокошника символизируют исторический аграрный характер государства. "По [размещенному рядом с экспонатом] QR-коду посетители могут получить больше информации о том, как занятие сельским хозяйством влияло на быт и культуру славянских народов и почему Россия издревле считалась кормилицей и житницей", - пояснили в постпредстве.

Кроме того, генеральному директору ФАО была вручена специальная юбилейная марка "80 лет ФАО" Почты России, и один ее экземпляр тоже пойдет в копилку музея.