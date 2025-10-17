Путин назвал порядочность главным качеством для человека

Глава государства пообщался с героем СВО Гавриилом Дорошиным

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Порядочность является главным качеством человека, это подметил президент России Владимир Путин, общаясь с героем СВО Гавриилом Дорошиным.

Беседа произошла во время празднования 20-летия канала RT в Большом театре. По словам Дорошина, он переехал на историческую Родину из Франции в 2015 году и сразу отправился добровольцем на Донбасс. На вопрос президента о том, жалеет ли он о переезде, боец СВО ответил отрицательно.

"Самое главное - быть порядочным человеком. А вы таковым и являетесь, как и ваши товарищи", - сказал Дорошину Путин.

Гавриил Дорошин с позывным Царь является потомком Романовых и Бонапартов, его семья эмигрировала из России после 1917 года. Добровольцем отправился в Донбасс в 2015 году, а затем участвовал в СВО. Получил паспорт ДНР, а потом России. Война за Россию, по его словам, дала его жизни смысл как человеку, воспитанному в белоэмигрантской среде. Своей главной наградой он считает не Орден мужества, а гражданство РФ. "Было бы о чем жалеть (говоря о переезде из Франции - прим. ТАСС). Наступил момент такой экзистенциальный: кто я - француз или русский? Оказалось все очевидно: русский", - сказал он президенту.