Pagina 12: аргентинский политик умер во время теледебатов

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 октября. /ТАСС/. Кандидат в депутаты на парламентских выборах в Аргентине Эрнан Дамиани умер в прямом эфире во время дебатов. Об этом сообщила газета Pagina 12.

По ее информации, у 66-летнего выдвиженца от партии "Гражданский радикальный союз" (UCR) произошел сердечный приступ, когда он с представителями других партий участвовал в программе Dólar Blue на канале La Casa del Streaming. Его срочно доставили в больницу, однако по прибытии врачи констатировали смерть политика.

Отмечается, что Дамиани занимал пост депутата в Законодательном собрании провинции Мисьонес (1991-1995) и Конгрессе (1997-2001), а также несколько раз возглавлял собственную партию