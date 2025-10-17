В Мариуполе реконструируют насосные станции Павловского водохранилища
ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Реконструкцию водонасосных станций (ВНС) проведут до конца 2026 года на Павловском водохранилище в Мариуполе при поддержке Фонда развития территорий (ФРТ), сообщается в Telegram-канале фонда.
"В Мариуполе специалисты приступили к реконструкции ВНС 1-го и 2-го подъемов Павлопольского водохранилища. Они позволят забирать воду из источника и транспортировать ее к месту потребления, таким образом обеспечив надежным водоснабжением более 350 тыс. жителей города. <...> Пусконаладочные работы на объекте и пуск воды с учетом ускорения темпов запланированы на декабрь 2025 года, а полностью строительные работы будут завершены до конца 2026 года", - говорится в сообщении.
Как уточнил генеральный директор ФРТ Василий Купызин, на станциях поменяют технологические схемы работы, установив на каждой по четыре новых насоса. Это позволит перебрасывать в Старокрымское водохранилище порядка 90-100 тыс. куб. м воды в сутки.
На ВНС уже демонтировали прежнее насосное оборудование и технологический трубопровод, а также приступили к ремонту кровли зданий и замене оконных блоков.
18 июля власти ДНР приняли решение о сокращении подачи воды населению из-за критической ситуации с ее запасами. В июне в Фонде развития территорий сообщили о строительстве водовода для переброски воды из Павлопольского водохранилища в Старокрымское.