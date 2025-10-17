В Кремле пройдет последняя в 2025 году церемония развода караулов

Посмотреть представление могут все желающие по билету

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Президентского полка сегодня в последний раз в 2025 году выступят перед зрителями. Торжественная церемония развода пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля начнется в полдень.

Как сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, на закрытии сезона будет демонстрироваться та же программа, с которой Рота специального караула и Кавалерийский почетный эскорт выступали каждую субботу с середины апреля. Она была подготовлена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включала не только традиционные, но и новые эффектные элементы, например, "пятиконечная звезда" у пешего караула и "ромб", "елочка", "двойная расческа", "двойная гребенка" у 14 всадников.

Современная церемония развода караулов Президентского полка была утверждена осенью 2004 года и проходит в Кремле по субботам в теплое время года с 2005 года. Перерыв был сделан в 2020 году из-за пандемии коронавируса, поэтому нынешний сезон стал 20-м. Военнослужащие выступают в церемониальной форме, разработанной по образцам исторической формы, созданной к 100-летию празднования победы над Наполеоном в 1912 году.

Посмотреть церемонию могут все желающие, купив билет на посещение территории Кремля.