Во всех кластерах проекта "Профессионалитет" пройдет день открытых дверей

Более 850 тыс. школьников 8-11-х классов и их родителей 18 октября смогут узнать, как получить востребованные специальности и найти интересную работу

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. 18 октября пройдет Единый день открытых дверей во всех кластерах федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Более 850 тыс. школьников 8-11-х классов и их родителей узнают, как получить востребованные специальности и найти интересную работу.

Гостей Единого дня открытых дверей ждут экскурсии на предприятия, для школьников будут организованы профессиональные пробы, а для родителей пройдут собрания в очном, онлайн- и гибридном формате.

Руководители региональных органов исполнительной власти, а также представители ведущих компаний расскажут о перспективах обучения в колледжах и техникумах "Профессионалитета", проконсультируют по направлениям подготовки.

"Профессионалитет" дает молодым людям возможность быстро и качественно получить востребованные профессии, гарантирует целевое обучение и трудоустройство. Этот проект не только меняет систему среднего профессионального образования, но и закладывает основу устойчивого развития нашей экономики. Сегодняшние школьники должны видеть перспективы своего профессионального развития, и именно для этого в колледжах и техникумах "Профессионалитета" мы организуем Единый день открытых дверей", - привели слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова в пресс-службе ведомства.

Федеральный проект "Профессионалитет" запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета.

Федеральный оператор проекта "Профессионалитет" - Институт развития профессионального образования.