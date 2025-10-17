Совершив марш на 25 км, майор Соколов в атаке под Кущевской уничтожил 19 немцев

Казаки грозной лавиной врезались в боевые порядки мотопехоты противника, говорится в мультимедийном проекте Минобороны России "И не померкнет никогда казачья боевая слава"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Командир полка 13-й кавалерийской дивизии Красной армии майор Соколов преодолел порядка 25 км вместе с личным составом подразделения и лично уничтожил порядка 19 солдат вермахта в ходе атаки под станицей Кущевская. Об этом говорится в мультимедийном проекте Минобороны России "И не померкнет никогда казачья боевая слава".

"Полк под командованием майора Соколова в составе 13-й кавалерийской дивизии, совершив 25-километровый марш, с ходу в конном строю атаковал наступающего противника в районе ст. Кущевская. Казаки грозной лавиной врезались в боевые порядки мотопехоты противника, огнем и клинками уничтожая его, сломали его боевые порядки и заставили в панике бежать назад. Этим полк и другие части дивизии на некоторое время задержали наступление немецких полчищ и прикрыли отход нашим стрелковым частям. В атаке под Кущевской погиб смертью храбрых, уничтожив лично 19 немцев, командир полка майор Соколов Иван Васильевич", - приводит военное ведомство выписку из исторического формуляра 40-го гвардейского казачьего кавалерийского полка.

В министерстве отметили, что, согласно наградному листу Соколова, его полк уничтожил не менее 200 гитлеровцев в ходе Кущевской атаки. "Приказом войскам Северо-Кавказского фронта от 24 августа 1942 г. [майор Соколов] награжден медалью "За отвагу", - подчеркнули там.

Также в ведомстве предоставили архивные документы, повествующие о героизме заместителя командира 4-го эскадрона 42-го кавалерийского полка 15-й Донской казачьей дивизии лейтенанта Недорубова. Так, он вместе со своим сыном уничтожил порядка 70 солдат и офицеров вермахта, попав в окружение под станицей Кущевская. "Приказом войскам Северо-Кавказского фронта от 6 сентября 1942 г. [лейтенант Недорубов] награжден орденом Красного Знамени", - добавили в Минобороны.