В США задержали подозреваемого в причастности к атаке ХАМАС 7 октября 2023 года

Подозреваемый Махмуд Амин Якуб аль-Мухтади не сообщил, что входил в военное крыло Демократического фронта освобождения Палестины

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Выходец из сектора Газа, подозреваемый в причастности к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, был задержан в американском штате Луизиана. Об этом сообщил Минюст США.

Ведомство утверждает, что в тот день подозреваемый Махмуд Амин Якуб аль-Мухтади "вооружился и, собрав еще людей, пересек границу Израиля, чтобы помочь ХАМАС совершить террористическую атаку".

На территорию США Махмуд Амин Якуб аль-Мухтади попал 12 сентября 2024 года, предоставив перед этим недостоверные сведения о себе при подаче документов на визу, отмечается в заявлении министерства. В частности, он не сообщил, что входил в военное крыло Демократического фронта освобождения Палестины.

7 октября 2023 года вооруженные сторонники ХАМАС проникли из сектора Газа на израильскую территорию. Нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в Газе и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.