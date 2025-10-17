В Госдуме рассказали о праве работников игнорировать субботники

Депутат Ярослав Нилов отметил, что все должностные обязанности регламентированы, и только в этих рамках должны осуществляться трудовые отношения

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Начальство не вправе заставлять работников выходить на субботник или выполнять любые другие требования, не прописанные в трудовом договоре и должностных инструкциях. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Все, что можно [поручить сотруднику], прописано в Трудовом кодексе, трудовом договоре и локальных нормативных актах. Все, что сверх этого, - уже самодеятельность. Работник может [согласиться], но может и отказаться. Конечно, есть устоявшиеся практики, традиции, те же субботники, но это все должно быть добровольным и с обязательным соблюдением мер безопасности", - сказал депутат.

Он отметил, что все должностные обязанности регламентированы, и только в этих рамках должны осуществляться отношения между работником и работодателем.

"У нас, к сожалению, уже сложилась многолетняя практика, когда начальник может поставить подчиненному задачу, которая выходит за эти рамки. И, к сожалению, работник это делает, не обижая [руководителя], потакая, пытаясь себя защитить и выполнить любую просьбу", - отметил Нилов.

По его словам, злоупотребления со стороны руководства по привлечению сотрудников к тем или иным работам являются основанием для жалоб в трудовую инспекцию, прокуратуру, суд или в другие органы власти, в том числе в профильный комитет Госдумы.

"Работодатель должен тоже понимать, что, нарушая [трудовое законодательство], злоупотребляя своим правом, он может столкнуться с последствиями в соответствии с административным и даже уголовным законодательством", - подчеркнул Нилов.