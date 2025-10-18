Минздрав РФ хочет изменить программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Документ устанавливает перечень видов, форм, объемов и условий оказания медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минздрав России подготовил изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам, в новый документ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов вошли дополнительные методы лечения и диагностики заболеваний. Это следует из проекта документа, с которым ознакомился ТАСС.

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - это документ, устанавливающий перечень видов, форм, объемов и условий оказания медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно.

"Проект сформирован с учетом достижения целевых показателей национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", предполагает увеличение объемов оказания медицинской помощи и расширение видов медицинской помощи, оказываемой гражданам бесплатно", - сказал ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, комментируя подготовленный документ.

Нововведения

В следующем году, согласно проекту программы, планируется добавить новые современные методы лечения, такие как фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря и пищевода, некоторые виды офтальмологических операций, хирургические операции на сердце, в том числе замена ранее имплантированного кардиовертера-дефибриллятора, различные виды лапароскопических операций, например, гастрошунтирование и продольная резекция желудка.

Согласно указанным в проекте расчетам, средний норматив финансирования программы госгарантий за счет ОМС в 2026 году составит 22 924 рубля на человека, а из бюджетов всех уровней - 5 402 рубля. Общий объем подушевого норматива выше нынешнего года почти на 7%. При этом на лечение пациентов выделяется ровно столько, сколько необходимо конкретному человеку в рамках программы ОМС.

Проект программы предусматривает также увеличение норматива финансовых затрат на ЭКО на 14,6% - это необходимо для возможности выявления генетических нарушений и хромосомных аномалий у эмбрионов до их переноса в матку.

Впервые в проекте программа установлены нормативы объема медицинской помощи на дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов при заболеваниях сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Также планируется увеличить норматив объема медицинской помощи по профилю вирусный гепатит С на 85,3%.

По сравнению с 2025 годом в новой программе предусматривается увеличение среднего норматива объема медицинской помощи по профилю "Онкология" в условиях дневных стационаров почти на 10%, а также по направлению "Медицинская реабилитация" в амбулаторных условиях - на 4%.

Финансовое обеспечение программы госгарантий на 2026-2028 годы в полном объеме позволит обеспечить потребность населения в бесплатной медицинской помощи, повысить ее доступность и качество, отмечается в пояснительной записке к документу.