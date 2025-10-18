Депутат Гаврилов предложил упростить механизм получения накопительной пенсии

Парламентарий указал, что негосударственные фонды задумывались как способ привлечь частный капитал и переложить часть ответственности с государства на финансовый рынок, но идея быстро угасла

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Алгоритм получения пенсионных накоплений должен быть упрощен, чтобы человек мог распоряжаться своими средствами без сложных бюрократических процедур. Только при этом подходе накопительная часть пенсии станет реально работающим инструментом поддержки пожилых граждан, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"С 2014 года действует мораторий на перечисление средств на накопительную часть пенсии - вся сумма страховых взносов работодателя стала поступать на страховую пенсию. Накопленные средства у граждан остались, но их статус оказался неопределенным. Те, кто сейчас выходит на пенсию, сталкиваются с ситуацией, когда формально накопления есть, но получить их сложно. Закон предусматривает, что накопительная пенсия может быть выплачена ежемесячно или единовременно, если размер накоплений не превышает установленного порога. Однако из-за того, что сами средства считаются бюджетными, распоряжение ими требует особого порядка", - подчеркнул депутат.

Негосударственные пенсионные фонды задумывались как способ привлечь частный капитал и переложить часть ответственности с государства на финансовый рынок, но идея быстро угасла: многие фонды были ликвидированы, часть - объединена, а некоторые потеряли лицензии, указал Гаврилов.

"Доходность инвестиций оказывалась символической, а у участников - растущее недоверие. Когда стало ясно, что ощутимого результата система не дает, накопительная часть фактически была заморожена. Сейчас в этой сфере сложился правовой тупик: средства, которые формально принадлежат гражданам, не могут быть выданы без решения государства - их считают частью общего бюджета, поэтому единовременные выплаты ограничены", - констатировал парламентарий.

При этом важно не допускать ситуаций, когда гражданам просто отказывают в выдаче накоплений под предлогом отсутствия механизма: необходим порядок, позволяющий получить накопленные средства в рамках действующего законодательства, убежден Гаврилов. "Целесообразно предусмотреть упрощенный алгоритм обращения и возврата накоплений, чтобы человек мог распоряжаться своими средствами без сложных бюрократических процедур. Только при этом подходе накопительная часть станет реально работающим инструментом поддержки пожилых граждан", - считает он.

"И, безусловно, важно, чтобы государство включило продуманный механизм инвестирования и, соответственно, увеличения пенсионных накоплений", - отметил Гаврилов.