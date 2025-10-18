В ОП предложили сделать посадку деревьев традицией в честь Дня отца

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб отметил, что такое решение является самым правильным и логичным

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Высадка деревьев совместно с детьми может стать общероссийской традицией празднования Дня отца, который отмечается в РФ в третье воскресенье октября. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Предлагаю сделать самую правильную и логичную традицию: в этот день отцам и детям вместе сажать деревья и делать скворечники", - сказал Гриб в преддверии Дня отца.

Он напомнил, что настоящий отец должен вырастить детей, построить дом и посадить дерево. "Такая совместная традиция как нельзя лучше будет соответствовать этой мудрости. Это и общее семейное дело, и забота об окружающем мире и самое главное, это и память о родителях и детях", - сказал Гриб.

По его словам, такая традиция может стать подарком для всех. "Этот подарок не испортится, не надоест, а будет расти и после нас", - сказал он.

В этом году День отца выпадает на 19-е число.